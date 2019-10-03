Lenín Moreno decreta estado de excepción en Ecuador ante protestas - Runrun

LENIN MORENO, PRESIDENTE DE ECUADOR decretó este jueves un estado de excepción en el territorio ecuatoriano, para contener las protestas que desató las reformas económicas anunciadas.
El país amaneció este jueves con fuertes protestas y un paro nacional de transporte en rechazo a las reformas económicas implementadas por el Gobierno de Moreno.
Los ecuatorianos rechazan la eliminación del subsidio para el consumo de combustible y liberación de los precios del diesel y las gasolinas. Afirman que las nuevas medidas solo afectarán a “los más vulnerables”.
De acuerdo con reportes en las redes sociales, algunos manifestantes en Quito avanzan en su recorrido y se dirigen a Carondelet, Palacio de Gobierno.
Por su parte, Richard Martínez, ministro de finanzas, descartó que el Gobierno de Lenin Moreno vaya a retroceder en su decisión, puesto que evita seguir favoreciendo “a las mafias que se llevan el dinero a Colombia y Perú”.
Ante la situación de tensión la cancillería emitió un comunicado donde informaban que las actividades académicas serían suspendidas.
“Frente al anuncio de algunos gremios del transporte de paralizar actividades el día jueves y siendo nuestra prioridad la protección de niños y jóvenes, se suspenden las clases en todo el territorio nacional”, según informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
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