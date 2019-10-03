Diputados exiliados crean Equipo de Trabajo para intentar volver a Venezuela - Runrun

UN GRUPO DE 20 DIPUTADOS VENEZOLANOS en el exilio creó en Bogotá, Colombia, un equipo de trabajo para “avanzar en la creación de las condiciones necesarias” que le permitan regresar a su país y a la Asamblea Nacional.
“Acordamos la creación del equipo de trabajo de los parlamentarios venezolanos en situación de permanencia forzosa en el exterior para continuar desde los países de acogida de la diplomacia parlamentaria y avanzar en la creación de las condiciones necesarias para retornar a la patria”, dijeron en un declaración conjunta.
Asimismo, abogaron por la liberación del también diputado Juan Requesens, detenido el 7 de agosto del 2018 acusado de participar en el fallido atentado contra Nicolás Maduro.
Los parlamentarios se reunieron en el congreso de Colombia para analizar las medidas que pueden tomar a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y así aumentar la presión contra Maduro.
En este sentido, conformaron una comisión que “dará seguimiento e impulsará la continuidad y aplicación de todos los mecanismos previstos en el TIAR”. Esta agrupación la integran los parlamentarios Freddy Superlano, Julio Montoya, Juan Pablo García, Ismael García, Armando Armas y Carlos Paparoni.
Con información de EFE
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