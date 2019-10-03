Maduro pide fortalecer la cooperación militar y de inteligencia con Cuba - Runrun

NICOLÁS MADURO PIDIÓ ESTE 2 DE octubre, en un acto oficialista, fortalecer la cooperación militar y de inteligencia con Cuba.
“Continuemos la cooperación militar con Cuba y a nivel de inteligencia para fortalecer la capacidad de defensa integral de Venezuela, de Cuba”, dijo.
Asimismo, argumentó que Venezuela tiene derecho a defenderse y que “a Cuba y a Venezuela las une el amor”.
Por otro lado, Maduro aplaudió que en ese acto estuviesen presente “un grupo de médicos, educadores y militares”.
Con información de EFE
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