 Maduro plantea instalar gallineros en escuelas para paliar la crisis alimentaria - Runrun
Lo último
   

Buscar

Maduro plantea instalar gallineros en escuelas para paliar la crisis alimentaria

Redacción Runrun.es2 octubre, 20193min46

Artículos Relacionados

Monitor de VíctimasNoticias

#MonitordeVíctimas | Hombre que fue linchado en Los Cortijos se suicidó en comisaría de Filas de Mariches

Noticias

Miguel Pizarro pidió al Programa Mundial de Alimentos “asistencia para Venezuela”

NoticiasTop 5

Comisionado de Guaidó plantea crear ley que proteja a las víctimas de violaciones de DD HH

nicolas-maduro-3.jpg

EL GOBERNANTE NICOLÁS MADURO planteó este martes 1 de octubre la posibilidad de instalar huertos y gallineros en las escuelas como una vía para paliar la crisis de alimentos que sufre el país.

Durante una transmisión de cadena nacional, Maduro afirmó que este plan tiene como objetivo también enseñar a los estudiantes a “producir con sus manos”.

“Los huertos escolares se los encargo a ustedes, muchachos. Toda escuela y liceo tiene un espacio, algunos tienen un espacio grande, el que tenga un espacio grande me pone también ahí animales, unas 200 gallinas, 300 gallinas”, dijo.

Por otra parte, señaló que estos espacios podrían contribuir con la dotación de los comedores escolares: “Ustedes mismos hacen su corral, y cada escuela, cada liceo, (tiene) 300 gallinas”, insistió.

En medio de su discurso, Maduro dio el ejemplo de que junto a su esposa Cilia Flores mantiene un pequeño gallinero que atiende cada día.

“Ellas ponen su ponedura, su postura, y nosotros agarramos esas posturas y las distribuimos entre los familiares. Eso es maravilloso”, indicó.

Lea también: Kellogg anuncia acciones legales por el uso indebido de su marca en Venezuela

A juicio del gobernante, a esta generación de jóvenes le “mutilaron la capacidad productiva”, por lo cual espera enseñarlos a producir “con sus manos”.

“El ser humano se desarrolló, se evolucionó, porque aprendió a utilizar las manos, y con las manos, trabajando, desarrolló el cerebro”, apuntó. “Yo le he dicho a la vicepresidenta: consigamos un millón de gallinas para llevarlas a los liceos y a las escuelas, es aprendizaje”, dijo.

En tal sentido, pidió al ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, “apoyar” la instalación de los huertos y gallineros en las escuelas.

*Con información de Infobae

Post Views: 46

Enviar Comentarios

anteriorLos #Runrunes de Bocaranda de hoy 02.10.2019: ALTO: ¿PA´ LANTE & PA´ TRÁS?

siguientePerú deporta a dos magistrados chavistas tras acuerdo del TIAR

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios