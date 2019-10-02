Maduro plantea instalar gallineros en escuelas para paliar la crisis alimentaria - Runrun

EL GOBERNANTE NICOLÁS MADURO planteó este martes 1 de octubre la posibilidad de instalar huertos y gallineros en las escuelas como una vía para paliar la crisis de alimentos que sufre el país.
Durante una transmisión de cadena nacional, Maduro afirmó que este plan tiene como objetivo también enseñar a los estudiantes a “producir con sus manos”.
“Los huertos escolares se los encargo a ustedes, muchachos. Toda escuela y liceo tiene un espacio, algunos tienen un espacio grande, el que tenga un espacio grande me pone también ahí animales, unas 200 gallinas, 300 gallinas”, dijo.
Por otra parte, señaló que estos espacios podrían contribuir con la dotación de los comedores escolares: “Ustedes mismos hacen su corral, y cada escuela, cada liceo, (tiene) 300 gallinas”, insistió.
En medio de su discurso, Maduro dio el ejemplo de que junto a su esposa Cilia Flores mantiene un pequeño gallinero que atiende cada día.
“Ellas ponen su ponedura, su postura, y nosotros agarramos esas posturas y las distribuimos entre los familiares. Eso es maravilloso”, indicó.
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A juicio del gobernante, a esta generación de jóvenes le “mutilaron la capacidad productiva”, por lo cual espera enseñarlos a producir “con sus manos”.
“El ser humano se desarrolló, se evolucionó, porque aprendió a utilizar las manos, y con las manos, trabajando, desarrolló el cerebro”, apuntó. “Yo le he dicho a la vicepresidenta: consigamos un millón de gallinas para llevarlas a los liceos y a las escuelas, es aprendizaje”, dijo.
En tal sentido, pidió al ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, “apoyar” la instalación de los huertos y gallineros en las escuelas.
*Con información de Infobae
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