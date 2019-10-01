[COMUNICADO] OEA pide calma ante crisis en Perú y ve "constructivo" el llamado a elecciones - Runrun

LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) cree necesario que las partes en Perú “realicen gestos que propicien la calma ante la crisis” y considera “un paso constructivo” que se haya convocado a elecciones “conforme a los plazos constitucionales”.
Mediante un comunicado, la Secretaría General de la OEA indicó: “Es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación”.
El organismo consideró “conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”. Además, ve “deseable que las partes realicen gestos que propicien la calma ante la crisis”.
“Es prioritario que la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política observable en los últimos meses a través de distintos puntos de posible escalada de conflictos sectoriales que, si bien son ajenos a la crisis de referencia, podrían complicar la coyuntura”, indicó.
En ese contexto, la Secretaría General de la OEA consideró que “compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo”.
El lunes 30 de septiembre, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, disolvió constitucionalmente el Congreso. Luego una facción parlamentaria votó la “suspensión” del mandatario y nombró a la vicepresidenta Mercedes Aráoz jefa de Estado.
Además, Vizcarra llamó a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020, amparado en una norma constitucional que le permite disolver el Parlamento si le niega una cuestión de confianza para realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC).
Con información de EFE
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