Tribunal de apelaciones en EEUU permitirá a Crystallex avanzar en su caso contra Citgo - Runrun

UN TRIBUNAL DE APELACIONES DE Estados Unidos dictaminó que la minera canadiense Crystallex puede avanzar en sus esfuerzos de tomar control sobre las acciones del refinador Citgo, uno de los principales activos de Venezuela en el exterior, como parte de una disputa con la nación OPEP.
Crystallex ganó una demanda de arbitraje de 1.400 millones de dólares por la expropiación de sus activos bajo el mandato del fallecido Hugo Chávez. Otras sentencias judiciales en Estados Unidos le permiten subastar acciones de Citgo para obtener la indemnización.
El Fallo del Tercer Tribunal de Apelaciones, del 29 de septiembre, tuvo una medida de un juzgado inferior que había suspendido automáticamente la venta de acciones de Citgo a solicitud de la petrolera estatal venezolana PDVSA, propietaria del refinador.
Crystallex declinó comentar.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y su equipo han prometido en repetidas ocasiones que evitarán que Citgo, filial estadounidense de PDVSA, caiga en manos de los acreedores.
En enero, Guaidó invocó artículos de la Constitución para proclamar presidente interino, argumentando que la reelección de Nicolás Maduro en 2018 fue ilegítima.
Guaidó, quien ha sido reconocido por decenas de países como el líder legítimo de Venezuela , ha nombrado juntas directivas ad-hoc para Citgo y PDVSA.
José Ignacio Hernández, representante legal en el extranjero de Guaidó, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El Ministerio de Comunicación, que maneja las consultas de los medios para el gobierno de Maduro, tampoco respondió un correo electrónico en busca de comentarios.
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