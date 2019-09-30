En el Zulia prohíben hacer colas por gasolina luego de las nueve de la noche - Runrun

ESTE 30 DE SEPTIEMBRE SE DIO a conocer una nueva medida adoptada en el estado Zulia por el gobernador de la entidad, Omar Prieto, quien en esta oportunidad prohibió a los ciudadanos hacer colas para surtir de gasolina en horas de la noche.
Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno de la Gobernación del Zulia, Lisandro Cabello, quien explicó que después de las 9:00 p.m. queda impedido hacer colas en las estaciones de gasolina, todo con el objetivo de surtir combustible al día siguiente.
“Nadie puede hacer colas después de las 9:00 de la noche en las estaciones de servicio. El horario de atención en las bombas es de 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m” dijo durante una rueda de prensa.
Aseguró que esta decisión se debe a que han observado que luego de la hora de cierre en las bombas de gasolina las colas han llegado a ser de hasta 200 vehículos, esto posteriormente venden los puestos en las colas.
Cabello también anunció que los dueños y administradores de varias estaciones de servicio en la entidad fueron sancionadas por prestarse a supuestas “marañas” y reventas del combustible.
A su juicio la entidad cuenta con un inventarios de “130.000 barriles de gasolina de 91 octanos”, contradiciendo así las denuncias de los habitantes de Maracaibo, quienes aseguran que al calvarios con servicios públicos como la luz y el agua, ahora se le sumó la escasez de combustible.
A través de las redes sociales los ciudadanos aseguran que hoy conseguir gasolina en la entidad más al occidente de Venezuela se ha vuelto todo un negocio, las pimpinas de 20 litros de gasolinas se pueden conseguir en el mercado negro sobre los 90.000 bolívares pero en efectivo.
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