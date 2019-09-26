CIDH creó el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela - Runrun

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena informó este jueves sobre la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela.
“La CIDH reitera su compromiso con la protección y promoción prioritaria de los derechos humanos en Venezuela. Por lo tanto, anunciamos la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela”, afirmó.
Durante la celebración del 173 periodo de sesiones de esta institución, Arosemena afirmó que la institución mantiene un compromiso con el país y afirmó que la creación del ente sirve para dar seguimiento a la implementación de sus recomendaciones ante la posible violación de los derechos humanos y pondrá especial atención a crímenes de lesa humanidad y de responsabilidades individuales.
La CIDH explicó en su página web que este tipo de mecanismos sirven para “seguir la implementación de sus recomendaciones realizadas ante situaciones específicas como una práctica novedosa en el contexto del derecho internacional de los derechos humano”.
Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, explicó que mañana se realizará la votación para aprobar finalmente la creación de este nuevo órgano de investigación.
Louza alertó sobre la situación de los diputados perseguidos por el régimen de Maduro. En total son 86 parlamentarios los que han sido víctimas de violación a los derechos humanos.
“Ni siquiera el presidente Juan Guaidó está exento de ser encarcelado en cualquier momento”, destacó la directora Acceso a la Justicia.
*Con información de El Nacional
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