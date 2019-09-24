AP: Dos venezolanos fueron arrestados en EEUU cuando intentaban ingresar un contrabando de lingotes de oro - Runrun

DOS VENEZOLANOS FUERON ACUSADOS de contrabandear, al menos, 100 kilogramos en lingotes de oro en un avión privado que aterrizó recientemente en el sur de Florida.
Jean Carlos Sánchez Rojas y Víctor Fossi Grieco fueron arrestados tras llegar desde Caracas al aeropuerto ejecutivo de la vecina ciudad de Fort Lauderdale, de acuerdo con una declaración jurada firmada por una agente de investigaciones del Departamento de Seguridad Interna.
Tras el aterrizaje, agentes de la Patrulla Fronteriza y Aduanas examinaron la aeronave y detectaron numerosos lingotes de oro en la cabeza del avión, bajo una cubierta de metal, según el expediente en línea de los tribunales federales. La declaración jurada indica que los venezolanos intentaron ingresar ilegalmente a Estados Unidos el equivalente a unos cinco millones de dólares en lingotes de oro.
Al llegar al aeropuerto, Sánchez Rojas declaró en un formulario que tenía 24.000 dólares pero no mencionó nada más. Luego de que las autoridades le notificaron que tenía derecho a mantenerse en silencio, el venezolano admitió ante los agentes federales que sabía del oro y que lo había obtenido de “múltiples fuentes” para venderlo en Estados Unidos. Dijo también que estaba trabajando para una organización que había contrabandeado oro y que recibiría un honorario por su participación, de acuerdo con el documento.
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Fossi Grieco, por su parte, no declaró dinero ni mercancías al ingresar al país. Pero luego admitió que se reunió en Venezuela con algunas personas para recoger el oro y dijo que lo guardó dos días en su país antes de colocarlo en la trompa del avión. Admitió asimismo que recibiría una comisión después de entregar el oro.
La investigación que lleva a cabo autoridades federales trata de determinar si hay alguna conexión entre el oro que llega ilegalmente desde Venezuela a Miami y el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Sánchez Rojas y Fossi Grieco comparecieron el pasado lunes ante el juez Patrick Hunt. En la próxima audiencia, fijada para el 27 de septiembre, el magistrado analizará si les concede o no la libertad bajo fianza.
*Con información de AP
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