Oficina de Derechos Humanos de la ONU y gobierno de Maduro firman Memorando de Entendimiento - Runrun

LA OFICINA DE LA ALTA Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el gobierno de Venezuela han concluido un Memorando de Entendimiento, que establece un marco para las discusiones y la cooperación en el futuro, además de permitir una presencia continua en el país de un equipo de dos oficiales de derechos humanos de la ONU.
El documento de cooperación proporciona una base para la continuidad del diálogo, con miras a la futura conclusión de un acuerdo que permita establecer una oficina de país de ONU Derechos Humanos en Venezuela.
El Memorando de Entendimiento también apunta a mejorar la protección y promoción de los derechos humanos a través de un conjunto de nuevos pasos, que incluyen el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos y del acceso a la justicia, así como facilitar visitas de Relatores Especiales de la ONU durante los próximos dos años. El detalle de dichas actividades debe establecerse en un futuro plan de trabajo, que deberá acordarse entre el gobierno de Venezuela y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dentro de 30 días a partir de la firma.
Personal de derechos humanos de la ONU trabajará con las autoridades y las apoyará en el cumplimiento de sus compromisos de derechos humanos, acordados en el marco de la visita a Caracas que realizó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en junio de 2019.
En el Memorando de Entendimiento, el gobierno se ha comprometido a permitir que oficiales de derechos humanos de la ONU accedan a centros de detención y a que tengan libertad de movimiento a través del país.
“Mi Oficina y yo estamos comprometidos a trabajar de manera cercana con las autoridades, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en el país”, señaló Bachelet.
El Memorando de Entendimiento, firmado el 20 de septiembre por la Alta Comisionada Bachelet y el ministro para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, tiene una vigencia de un año.
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