Tormenta tropical Karen afecta zonas del norte y oeste de Venezuela - Runrun

EL MINISTRO DE INTERIOR JUSTICIA Y PAZ, Néstor Reverol informó que la tormenta tropical Karen se localiza a 130 kilómetros al norte del estado Sucre con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora con fuertes precipitaciones, ráfagas de viento y olas de hasta tres metros.
En un contacto telefónico en el canal estatal VTV, advirtió que la tormenta Karen va en aumento, por lo que se observan precipitaciones fuertes y descargas eléctricas, sobre todo en los estados Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Delta Amacuro, Monagas, Bolívar y en la región capital, especialmente en La Guaira.
El centro de la tormenta, según Protección Civil de Venezuela, se encuentra en Trinidad y Tobago, pero la nubosidad está afectando con lluvias y “actividad eléctrica” a zonas del noroeste, centro-norte y llanos centrales.
Sin embargo, Reverol dijo que los estados afectados directamente con la tormenta son “Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Delta Amacuro y Bolívar”, todos ellos ubicados en el oeste y noroeste del país.
Las autoridades pidieron a la población tomar las medidas preventivas necesarias y aseguraron que el Sistema de Gestión de Riesgo se encuentra atento ante cualquier emergencia.
Además, la Dirección General Nacional de Bomberos indicó, también en Twitter, que han quedado prohibidos “los zarpes de embarcaciones hasta nueva orden”, a fin de garantizar la seguridad de las personas en los espacios acuáticos.
Aunque las autoridades no han ofrecido un balance sobre los daños o efectos de las lluvias, que se vienen registrando desde el jueves, en estados costeros como La Guaira (centro-norte) se registraron inundaciones en carreteras y, según medios, algunas quebradas se desbordaron.
El secretario de Gobierno de ese estado, José Manuel Suárez, informó a través de su cuenta en Instagram que las autoridades comenzaron a trabajar desde anoche para despejar las vías.
El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por su sigla en inglés) informó este domingo que en la cuenca del Caribe se formó la tormenta tropical Karen y emitió un aviso de vigilancia para las islas de Trinidad y Tobago, Granada y San Vicente y las Granadinas.
El observatorio estadounidense pronostica un giro de Karen hacia el noroeste el lunes, seguido por otro hacia el norte el martes.
*Con información de EFE y TalCual
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