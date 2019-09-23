Guaidó envía delegación a Asamblea de la ONU para aumentar presión a Maduro - Runrun

EL PRESIDENTE INTERINO, JUAN GUAIDÓ, anunció que enviará a Nueva York (EEUU) una delegación que lo representará en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas con el objeto de aumentar la presión al Gobierno de Nicolás Maduro.
“Como anunciamos en días anteriores, hemos conformado una delegación que representará la próxima semana a nuestro Gobierno y a todos los venezolanos ante la 74º Asamblea General de las Naciones Unidas”, tuiteó Guaidó.
Detalló que la delegación estará encabezada por su representante de Relaciones Exteriores, Julio Borges, quien estará acompañado de su embajador ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, y el presidente de la Comisión del Parlamento para la Ayuda Humanitara, Miguel Pizarro, a quien designó “comisionado presidencial para la Organización de Naciones Unidas”.
Respecto a Pizarro, dijo que este tendrá “la labor de seguir aumentando la presión diplomática a la dictadura y coordinar esfuerzos junto a organismos multilaterales” en las Naciones Unidas.
“Esta delegación tiene el mandato de construir acuerdos con los principales líderes del mundo para aumentar la presión contra la dictadura y apoyar al pueblo de Venezuela ante la grave crisis que padece nuestro país”, apuntó.
Con información de EFE
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