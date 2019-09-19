Mario Moronta: "Con gente que ha optado por la dictadura y la tiranía no se puede negociar" - Runrun

EL PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Mario Moronta en entrevista para el portal de noticias argentino Infobae aseguró que las negociaciones de grupos políticos y el gobierno pretenden hacer creer la existencia de un diálogo fructífero.
“Si hubiera diálogo auténtico, la primera actitud debería ser la de la escuchar al otro. En este caso, el mismo pueblo que no es atendido en sus clamores”, dijo Monseñor.
El prelado de la Diócesis de San Cristóbal afirmó que lo que requiere el país en estos momentos y de manera urgente es que “se den elecciones presidenciales y quien detenta el poder ejecutivo se retire”.
“Con gente que ha optado por la dictadura y tiranía no se puede negociar”, enfatizó Moronta quien, además describió la situación por la que atraviesa Venezuela en estos momentos.
“¿Cómo sobrevivir sin que tengamos que morir en el intento? Las ilusiones y las esperanzas de la gente sencilla y que, de verdad, sufre, se estrellan ante el muro de la indiferencia de quienes están en el poder, o de quienes negocian con el poder para no perder sus cuotas e intereses particulares”, se cuestionó.
Moronta afirma que la iglesia ha levantado su voz, pero el gobierno no parece escuchar, asegura que tanto la pobreza como los casos de tortura han aumentado considerablemente.
Como representante de la CEV asegura que repudian todo lo que sea atentar contra la vida humana, la tortura, el empobrecimiento de la gente. Como pastores de una Iglesia sin fronteras, no podemos aceptar que quienes debieran construir puentes de encuentro e integración, se burlen de los esfuerzos solidarios presentes en la frontera mostrando una fuerza irracional y amenazante”.
*Con información de Infobae
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