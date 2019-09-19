EE.UU. apoyaría un diálogo en Venezuela que lleve a comicios presidenciales - Runrun

JAMES STORY, ENCARGADO de negocios para la oficina externa de Estados Unidos para Venezuela, afirmó este miércoles que su país apoya el diálogo entre chavismo y oposición, mientras implique la realización de elecciones presidenciales.
“Apoyamos el diálogo, pero el diálogo debería estar sobre la pregunta cuándo van a tener elecciones presidenciales (…) creo que el pueblo de Venezuela no apoya diálogos mezquinos, que no representan al resto de la población venezolana”, dijo en entrevista con la emisora Circuito Éxitos.
Al referirse al anuncio de una mesa de diálogo nacional entre Nicolás Maduro y un grupo minoritario de la oposición, el funcionario dijo: «Realmente no es un diálogo, es una oportunidad solamente de ganar tiempo».
Story reiteró que la comunidad internacional mantiene su apoyo a la AN en su búsqueda de un proceso para encontrar una salida pacífica que incluya elecciones presidenciales.
Consideró que el oficialismo no buscaba un diálogo verdadero con el mecanismo que impulsó Noruega en Barbados, pues durante el proceso se allanó el fuero parlamentario de una veintena de diputados opositores.
Concluyó que el chavismo realmente nunca quiso dialogar con la otra parte, y señaló que el presidente de su país, Donald Trump, sigue firme en su apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó.
*Con información de EN
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