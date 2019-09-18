Funcionario de las FAES fue detenido en Caracas por abuso sexual a adolescentes - Runrun

FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron en Caracas a Jefferson José Fuentes Laya por la comisión de abuso sexual contra adolescentes.
De acuerdo con una nota de prenda del Ministerio Público, Fuentes Laya recibió privativa preventiva de libertad por el Tribunal 5° de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Área Metropolitana de Caracas.
Al acusado se le atribuye la presunta comisión de los delitos de abuso sexual a adolescentes con penetración agravada, violencia sexual agravada, peculado doloso propio y privación ilegítima de libertad. Todos los delitos los habría cometido valiéndose de su cargo como funcionario de las FAES.
Se pudo conocer que el acusado abordaba a sus víctimas a primeras horas de la mañana y, bajo engaño de supuestas investigaciones penales, les ordenaba subir a un vehículo oficial con logos alusivos a las FAES, las amenazaba con su arma de reglamento y abusaba sexualmente de ellas. Además, las grababa para extorsionarlas.
El tribunal caraqueño decretó como sitio de reclusión para el mencionado ciudadano el Internado Judicial Rodeo II, ubicado en el estado Miranda.
En cuanto a las víctimas, el juzgado acordó las medidas de protección y de seguridad establecidas en los ordinales 5 y 6 del artículo 87 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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