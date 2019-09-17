Maduro insulta a todo aquel que niegue que en Venezuela exista democracia - Runrun

NICOLÁS MADURO RECHAZÓ LAS opiniones de los políticos y figuras de la región, quienes niegan la existencia de la democracia en Venezuela y denuncian las violaciones de derechos humanos en el país.
En una entrevista concedida al periódico Folha do Sao Paulo, Maduro desestimó las críticas de figuras como el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica; la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet; el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el candidato presidencial de Argentina Alberto Fernández.
A finales del mes de agosto, Fernández afirmó que el régimen de Maduro se ha convertido en un “gobierno autoritario”. Con respecto a esa declaración, Maduro dijo: “Quien lo diga, donde lo diga, es un estúpido. Venezuela se respeta”.
Asimismo, consideró que Venezuela tiene “una democracia sólida” y que está bajo “amenaza y asediada”.
Por otra parte, le consultaron si la calificación despectiva también aplica para Mujica, uruguayo que defendió al chavismo y recién este año calificó de “dictadura” al régimen bolivariano. “Quien sea”, señaló Maduro.
Con información de Infobae
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