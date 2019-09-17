Tribunal Español calificó de "persecución política" acusación de EEUU a Hugo Carvajal - Runrun

LA AUDIENCIA NACIONAL DE España calificó este martes 17 de septiembre como un hecho de “persecución política” la solicitud de extradición que hizo la justicia de Estados Unidos hacia el exgeneral chavista Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.
El 12 de abril Carvajal fue detenido en España por una solicitud de EEUU, cuyo gobierno lo acusó de cometer supuestos delitos de narcotráfico. Posteriormente fue solicitada su extradición, sobre lo cual el tribunal español consideró:
“Se fundamenta en una motivación política por su condición de exdirector de los Servicios de Inteligencia Militar durante las presidencias de (Hugo) Chávez y (Nicolás) Maduro, dentro de la estrategia política estadounidense respecto a Venezuela”, reza parte del comunicado.
Por otra parte, el tribunal español consideró que, de ser ciertas las acusaciones que hace EEUU, Carvajal habría cometido delitos militares que están excluidos del tratado de extradición entre España y Estados Unidos.
Vale recordar que la Audiencia Nacional liberó a Hugo Carvajal este lunes luego de la visita celebrada el jueves de la semana pasada. El exgeneral quedó en libertad condicional bajo un régimen de presentación cada 15 días. Asimismo, tiene prohibición de salida del país hasta que no se emita una decisión firme.
Con información de El Confidencial / ALnavío
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