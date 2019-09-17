Renovación del CNE acuerdan el gobierno y 4 partidos minoritarios - Runrun

Tras la instalación de una mesa nacional de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y cuatro partidos “adversos” a su política, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó este 16 de septiembre que se renovarán las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), que hasta ahora está presidido por Tibisay Lucena.
Desde la Cancillería de la República, el ministro aseguró que este acuerdo, junto a otros cinco, se cumplirá de forma inmediata; indicó que de forma paulatina se formalizarán otros acuerdos parciales, que incluye un balance sobre el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente y la superación del desacato de la Asamblea Nacional.
Estos cuatro partidos opositores a Maduro que suscribieron el acuerdo son Cambiemos, Soluciones para Venezuela, Avanzada Progresista (AP) y Movimiento Al Socialismo (MAS). Los dos últimos participaron
en el proceso comicial del 20 de mayo de 2018, cuestionado por la oposición y por la comunidad internacional debido a la falta de transparencia y garantías.
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