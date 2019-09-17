Con estas 8 “perlas” resumimos lo que dijo Maduro en la cadena del #16Sept - Runrun

NICOLÁS MADURO ENCABEZÓ ESTE 16 DE septiembre una alocución en el marco del inicio de clases.
Con estas 8 perlas resumimos su discurso, transmitido en cadena nacional de radio y televisión:
1.- “Venezuela tiene hoy por hoy, una de las mejores educación de América Latina y el mundo. ¡Sintámonos orgullosos!”.
2.- “Nosotros aquí con una guerra mundial, de carácter económico, con el imperialismo torturando el cuerpo económico de Venezuela, salimos hacia adelante”.
3.- “Siempre hemos estado abiertos a que se fortalezca el Poder Electoral y a las más amplias garantías para que las elecciones por venir sean elecciones de amplia participación, política, partidista y popular”.
4.- “Nosotros jugamos varios escenarios, todos de paz, constitucionales, democráticos y soberanos, con un solo fin: la felicidad y la paz de Venezuela”.
5.- “Venezuela es el único país de mundo que entrega a los niños y niñas su morral con los útiles, su Canaima, sus uniformes, que garantiza al 80% la educación pública, gratuita y de calidad ¡Toma nota Bachelet!”,
6.- “Hoy, 16 de septiembre, se firmó el primer acuerdo de paz, entendimiento y convivencia entre importantes sectores de la oposición venezolana y el gobierno bolivariano”.
7.- “Se firmó este acuerdo que se venía gestando en el transcurso de los últimos dos meses. Quiero celebrar con todo el país la firma de este acuerdo”.
8.- “El bloqueo económico no va a poder con la educación del futuro de la patria”.
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