 Con estas 8 “perlas” resumimos lo que dijo Maduro en la cadena del #16Sept - Runrun
Lo último
   

Buscar

Con estas 8 “perlas” resumimos lo que dijo Maduro en la cadena del #16Sept

Redacción Runrun.es16 septiembre, 20192min6

Artículos Relacionados

Noticias

OVCS registró 783 protestas en agosto

MegáfonoNoticias

Codhez: La Guajira es el municipio más afectado por la crisis de servicios en el Zulia

MegáfonoNoticias

Claves: Lo que no se dijo de las fugas masivas en Caracas

nicolas-maduro-3.jpg

NICOLÁS MADURO ENCABEZÓ ESTE 16 DE septiembre una alocución en el marco del inicio de clases.

Con estas 8 perlas resumimos su discurso, transmitido en cadena nacional de radio y televisión:

1.- “Venezuela tiene hoy por hoy, una de las mejores educación de América Latina y el mundo. ¡Sintámonos orgullosos!”. 

2.- “Nosotros aquí con una guerra mundial, de carácter económico, con el imperialismo torturando el cuerpo económico de Venezuela, salimos hacia adelante”.

3.- “Siempre hemos estado abiertos a que se fortalezca el Poder Electoral y a las más amplias garantías para que las elecciones por venir sean elecciones de amplia participación, política, partidista y popular”.

4.- “Nosotros jugamos varios escenarios, todos de paz, constitucionales, democráticos y soberanos, con un solo fin: la felicidad y la paz de Venezuela”.

5.- “Venezuela es el único país de mundo que entrega a los niños y niñas su morral con los útiles, su Canaima, sus uniformes, que garantiza al 80% la educación pública, gratuita y de calidad ¡Toma nota Bachelet!”,

6.- “Hoy, 16 de septiembre, se firmó el primer acuerdo de paz, entendimiento y convivencia entre importantes sectores de la oposición venezolana y el gobierno bolivariano”.

7.- “Se firmó este acuerdo que se venía gestando en el transcurso de los últimos dos meses. Quiero celebrar con todo el país la firma de este acuerdo”.

8.- “El bloqueo económico no va a poder con la educación del futuro de la patria”.

Post Views: 6

Enviar Comentarios

anteriorOVCS registró 783 protestas en agosto

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios