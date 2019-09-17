OVCS registró 783 protestas en agosto - Runrun

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OVCS registró 783 protestas en agosto

Redacción Runrun.es16 septiembre, 20191min19

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EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD Social (OVCS) registró 783 protestas en agosto de este año, lo que se tradujo en promedio de 26 diarias. En comparación con el mismo periodo del 2018, las manifestaciones se redujeron 11%.

El principal motivo por el cual manifestaron los ciudadanos fue la demanda de derechos civiles y políticos, de acuerdo con un informe del OVCS.

En agosto, las entidades con mayor índice de protestas fueron Anzoátegui (107), Distrito Capital (75), Monagas (71), Bolívar (63) y Miranda (58).

De acuerdo con el texto del OVCS, en agosto, la tendencia de conflictividad se enmarcó en el ámbito político. En total, se documentaron 445 protestas por razones políticas, y en promedio diario serían 15 protestas.

La precariedad de los servicios públicos fue otra de las razones para protestar. El OVCS registró al menos 59 protestas de comunidades por la falta de gas doméstico y el rechazo al cobro del servicio en moneda extranjera, dólares y euros.

Con información de nota de prensa.

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