ABC: Régimen chavista recibió dinero del narcotráfico a través de cargamentos de los CLAP - Runrun

INVESTIGACIONES DEL DEPARTAMENTO del Tesoro de los Estados Unidos, así como otras agencias de Washington, apuntan a que el régimen chavista habría utilizado cargamentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), para recibir dinero en efectivo de cárteles de narcotráfico de México.
De acuerdo con una publicación hecha por el diario español ABC.es, el efectivo recibido correspondía a pagos destinados a dirigentes chavistas por el envío de droga.
Un colaborador de la investigación señaló que la operación se habría realizado a través de una parada de los barcos en Puerto Limón, Costa Rica, donde la empresa de propiedad estatal venezolana Alusana, dispone de un terminal. A través de esa empresa habrían ingresado el dinero al sistema financiero, el cual llegaría a bancos rusos vinculados a Diosdado Cabello y Tareck el Aissami.
“La hipótesis de los investigadores era que, dado el carácter de narcoestado de Venezuela, lo normal era que los dirigentes chavistas intentaran resolver la necesidad de alimentos que hay en el país”, comentó uno de los colaboradores en la investigación.
Asimismo, la fuente señaló: “Al mismo tiempo resolvían cómo obtener de los carteles mexicanos el pago por la cocaína colombiana que sale a través de Venezuela”.
Presuntamente, según las investigaciones reseñadas por el referido rotativo, una parte del dinero proveniente del narcotráfico pasaba por Venezuela para luego llegar a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Relación con El Sardinero
ABC.es señaló que esta operación podría guardar relación con cargamentos gestionados por la empresa mexicana El Sardinero Es Servicio, S. A. que durante los últimos años ha exportado alimentos a Venezuela para los CLAP. Curiosamente, esta empresa actualmente es favorecida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de haber tenido relación con el expresidente Enrique Peña Nieto, El Sardinero, a través de su filial Surtipractic, obtuvo un contrato de 70 millones de dólares para suministrar los alimentos de la Policía Federal y estaría cerca de firmar un acuerdo para proporcionar la comida de la mayor parte de las cárceles federales de México.
Fuente: ABC
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