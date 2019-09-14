363 muertes violentas se contabilizan en Lara desde enero hasta agosto de 2019 - Runrun

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE LA VIOLENCIA (OVV) informó que desde enero hasta agosto de 2019, se contabilizaron alrededor de 363 muertes violentas en el estado Lara.
El OVV indicó el 57.4% de las víctimas tenían entre 15 y 29 años y el 89% eran hombres. Indicaron que solamente en el mes de agosto de registraron 41 asesinatos en toda la entidad.
Detallaron que el 37.2% de los sucesos tuvieron como móvil resistencia a la autoridad y ataque por organismo de seguridad. Puntualizaron que el62% de las muertes violentas fueron ejecutadas por cuerpo policiales, específicamente funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes)adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB)
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