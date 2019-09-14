363 muertes violentas se contabilizan en Lara desde enero hasta agosto de 2019 - Runrun

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363 muertes violentas se contabilizan en Lara desde enero hasta agosto de 2019

El Impulso14 septiembre, 20191min1

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EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE LA VIOLENCIA (OVV) informó que desde enero hasta agosto de 2019, se contabilizaron alrededor de 363 muertes violentas en el estado Lara.

El OVV indicó el 57.4% de las víctimas tenían entre 15 y 29 años y el 89% eran hombres. Indicaron que solamente en el mes de agosto de registraron 41 asesinatos en toda la entidad.

Detallaron que el 37.2% de los sucesos tuvieron como móvil resistencia a la autoridad y ataque por organismo de seguridad. Puntualizaron que el62% de las muertes violentas fueron ejecutadas por cuerpo policiales, específicamente funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes)adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB)

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