Atacan con drones yacimientos petroleros en Arabia Saudita - Runrun

LOS ATAQUES CON DRONES CONTRA dos fábricas de Saudi Aramco en las provincias de Abqaiq y Khurais el sábado provocaron incendios que la compañía petrolera estatal puso bajo control, dijo el portavoz del Ministerio del Interior saudí sin identificar la fuente de los drones.
Los objetivos precisos y el alcance de los posibles daños no estaban claros. Aramco no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Abqaiq, a 60 km al suroeste de Dhahran, en la provincia oriental de Arabia Saudita, contiene la planta de procesamiento de aceite más grande del mundo. Khurais, 190 km más al suroeste, contiene el segundo yacimiento petrolífero más grande del país.
Las tensiones están aumentando en la región después de los ataques de junio y julio contra petroleros en aguas del Golfo, que Riad y Washington culparon a Irán. Teherán niega las acusaciones.
Los combatientes hutíes alineados con Irán en Yemen también han lanzado ataques sobre la frontera, atacando el yacimiento petrolífero de Shaybah con aviones no tripulados el mes pasado y dos estaciones de bombeo de petróleo en mayo. Ambos ataques causaron incendios pero no interrumpieron la producción.
Las fuerzas de seguridad frustraron un ataque de Al Qaeda contra Abqaiq en 2006.
Aramco se está preparando para emitir acciones ya este año como parte de los esfuerzos para diversificar la economía del mayor exportador de petróleo del mundo, lejos del crudo. Ha contratado a nueve bancos como coordinadores globales conjuntos para dirigir la oferta pública inicial y se ha reunido con los banqueros esta semana en Dubái para acelerar los planes de cotización.
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