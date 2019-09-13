EEUU ofrece garantías a Colombia en caso de conflicto con Venezuela - Runrun

ESTADOS UNIDOS LE DIO GARANTÍAS a Colombia de que intervendrá en su favor en caso de que se desate un conflicto con Venezuela.
Eso dijo el embajador colombiano en Washington, Francisco Santos, este viernes durante un desayuno con periodistas.
De acuerdo con Santos, EE. UU. ofreció las nuevas garantías durante un encuentro entre el secretario de Defensa Mark Esper y el ministro de defensa colombiano Guillermo Botero este miércoles en Washington.
“Se habló de Venezuela. Ese es el tema. Se habló de garantías, que era muy importante en caso de que pase algo. Y creo que eso quedó claro. También con lo que dijo Elliot (Abrams, el encargo del tema Venezuela en el Departamento de Estado). Que si nos tocan, que si hay una provocación, Estados Unidos está allí, al lado de Colombia”, dijo el embajador.Santos precisó además que la reunión con Esper, y el ofrecimiento de esas garantías, era clave a la luz de la decisión reciente del régimen de Nicolás Maduro de enviar tropas a la frontera con Colombia.
De acuerdo con el embajador, en la conversación también se habló de la preocupación que existe por la presencia de Rusia y Cuba en el vecino país y la necesidad de fortalecer el intercambio de inteligencia.
Durante el encuentro con los medios, Santos también se refirió a la decisión que se tomó esta semana de convocar al grupo de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), que se reunirán en dos semanas en Nueva York para discutir la crisis de Venezuela.
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