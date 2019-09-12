Edison Arciniega: "El CLAP solo aporta un décimo de los requerimientos nutricionales que necesitan los venezolanos" - Runrun

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE CIUDADANÍA en Acción, Edison Arciniega, denunció que los llamados Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) se ubican en el punto más bajo desde su puesta en marcha ya que solo aporta un décimo de los requerimientos nutricionales que necesita la población venezolana.
El especialista en desarrollo y seguridad alimentaria indicó que este programa social ha entrado en una etapa de decadencia que lo puede llevar a convertirse en insignificante. “Tenemos una caída en la cobertura, una disminución en el peso, un aumento en el tiempo de llegada pero también tenemos una caída en el numero de cajas asignadas”, explicó.
La disminución en cifras
Según el experto, el Clap solo cubriría 15, 53% de las necesidades de calorías de la familia venezolana, cifra que en términos proteicos representa apenas 11,88%. Se necesitan entregar entre seis y siete cajas para hacer un aporte sustancial en los requerimientos proteicos y calóricos de la población.
De acuerdo con su más reciente estudio de esta ONG presentado a los medios de comunicación en rueda de prensa, en el mes de enero 3.300.000 familias lograron recibir Clap de las 6.155.000 que existen en Venezuela. Para el mes de agosto solo 2.577.000 familias recibieron el subsidio, una reducción de más del 20% de las coberturas.
El peso promedio de las cajas entre enero y el mes de agosto pasó de 15 kilos 561 gramos a 11 kilos 204 gramos, una pérdida de casi 4 kilogramos de peso por caja. En el caso del tiempo de entrega de las cajas pasó de 35 días en promedio a 44 días.
El número promedio de cajas entregadas por familia también registró una caída importante, en el mes de enero, cada hogar venezolano recibió en promedio 1.77 cajas y en el mes de agosto viene a cerrar con 1.17 cajas por familia.
Ante este panorama, Arciniega subrayó que el país necesita 1.017.000 toneladas métricas para satisfacer sus necesidades alimentarias y el Clap en el mes de agosto apenas logró suministrar 37 mil toneladas métricas. “En términos concretos el Clap ha dejado de pesar en la alimentación de los venezolanos”.
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