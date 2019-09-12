Ecuador emitirá permiso de tránsito a venezolanos que esperan llegar a otros países - Runrun

ECUADOR EMITIRÁ UN “permiso de tránsito” para que ciudadanos venezolanos que cuentan con una visa oficial para el ingreso a otros países sudamericanos puedan movilizarse por su territorio, dijo el jueves el canciller José Valencia.
“Para facilitar el acceso a los países sudamericanos que exigen visa y se encuentran al sur de Ecuador, se va a emitir un permiso de tránsito. Este permiso permite que ciudadanos venezolanos con visas varias para otros países puedan llegar a esas otras naciones”, dijo Valencia a periodistas.
El Gobierno ecuatoriano impuso el mes pasado una visa como requisito para el ingreso a su territorio de ciudadanos venezolanos, pero decenas de migrantes permanecen en su frontera con Colombia esperando pasar hacia Perú y Chile.
“No es un permiso para permanecer en Ecuador. Los ciudadanos venezolanos que quieren permanecer en Ecuador necesariamente deben tener un visado humanitario”, agregó sin dar mayores detalles sobre la medida.
Los venezolanos que no cuentan con una situación migratoria legal en Ecuador serán regularizados desde octubre con la entrega de una visa humanitaria de excepción, que será entregada a quienes ingresaron hasta el 26 de julio. El Gobierno no ha explicado que pasará con las personas que llegaron al país luego de esa fecha.
Valencia dijo que el flujo migratorio de venezolanos que llegan a Ecuador se ha reducido notoriamente desde la puesta en vigencia de la visa, a unas 60 personas diarias.
*Con información de Reuters
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