Trump afirmó que Bolton "cruzó el límite" en la política hacia Venezuela - Runrun

EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE, DONALD TRUMP, dijo este miércoles que su exasesor de seguridad nacional, John Bolton, se «pasó de la raya» en la política hacia Venezuela.
«Yo estaba en desacuerdo con John Bolton en sus actitudes sobre Venezuela. Creo que se pasó bastante de la raya«, dijo Trump en respuesta a una pregunta de Efe en el Despacho Oval.
Cuestionado por si su doctrina en lo relativo a Venezuela podría cambiar ahora que Bolton ha abandonado su cargo, Trump se limitó a indicar que tiene una «política firme» hacia el país.
«Venezuela está pasándolo realmente mal, y estamos tratando de ayudarles de una forma humanitaria», afirmó Trump, quien dejó entrever que su prioridad es esa asistencia.
El presidente no quiso aclarar, si ahora que Bolton ha dejado el cargo estaría dispuesto a reunirse con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y afirmó: «No quiero hablar sobre eso».
Insistió en que sigue trabajando «con Colombia y Brasil» para ayudar a los venezolanos.
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