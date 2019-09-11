OPEP: A 712.000 barriles por día bajó la producción de petróleo - Runrun

LA ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP), aseguró en un informe que la producción ha bajado un 5,7%, es decir, 3.000 barriles diarios.
LA ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP), aseguró en un informe que la producción ha bajado un 5,7%, es decir, 3.000 barriles diarios.
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