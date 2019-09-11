 OPEP: A 712.000 barriles por día bajó la producción de petróleo - Runrun
Lo último
   

Buscar

OPEP: A 712.000 barriles por día bajó la producción de petróleo

Redacción Runrun.es11 septiembre, 20192min40

Artículos Relacionados

Noticias

Trump afirmó que Bolton “cruzó el límite” en la política hacia Venezuela

NoticiasTop 5

Boleíta Norte, el vecindario “tranquilo” de la DGCIM

NoticiasTop 5

Aprueban en la OEA la convocatoria del órgano de consulta del TIAR

martillo-petroleo.jpg

LA ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP), aseguró en un informe que la producción ha bajado un 5,7%, es decir, 3.000 barriles diarios. 

Según la información de la organización que fue obtenida mediante estimaciones de institutos y centros de análisis independientes, entre julio y agosto la producción se redujo a 712.000 barriles diarios.
 
“Estas cifras, que incluye la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual sobre el mercado del petróleo, revelan una caída de las extracciones venezolanas por cuarto mes consecutivo, tras una leve recuperación en abril”, reseñó la agencia de noticias española Efe. 
 
Desde el 2015 la caída ha llegado a casi un 70% y el periodo entre julio y agosto ha sido calificado como el mas bajo entre los catorce miembros que componen la OPEP,  posicionando a Venezuela en el décimo puesto en la extracción de petróleo, por delante solo de Ecuador, Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial.
 
“Por el contrario, según las cifras oficiales facilitadas por Venezuela, la producción petrolera en agosto aumentó un 2,89% con respecto al mes anterior, y alcanzó los 933.000 barriles diarios”, concluyó. 
 
Fuente: Efe
Post Views: 40

Enviar Comentarios

anteriorBoleíta Norte, el vecindario “tranquilo” de la DGCIM

siguienteTrump afirmó que Bolton "cruzó el límite" en la política hacia Venezuela

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios