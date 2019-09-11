HRW le pide a la ONU crear una comisión para investigar los “abusos” del gobierno venezolano - Runrun

JOSÉ MIGUEL VIVANCO, DIRECTOR ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW) solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la creación de una comisión de investigación para “identificar a los responsables por los abusos del régimen de Maduro”.
“Venezuela atraviesa una crisis profunda, detenciones arbitrarias y torturas, ejecuciones extrajudiciales y una emergencia humanitaria devastadora causada por el régimen de Maduro, la impunidad es la norma, más de 4 millones de personas han huido del país, el régimen descalificó el informe de la Alta comisionada, en 20 años permitió solo la visita de un relator “, denunció Vivanco ante la ONU.
Durante su intervención en Ginebra expresó que “Ante la falta de justicia es necesario crear una comisión que investigue los abusos e identifique a los responsables.
A través de su cuenta en Twitter, Vivanco ratificó que “no habrá avances en el plano político en Venezuela sin justicia por las atrocidades cometidas”, en referencia al discurso que presentó hoy en la ONU.
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