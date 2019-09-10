TSJ liberará a traficante de drogas si EE UU no solicita su extradición en dos meses - Runrun

LA SALA PLENA DEL Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó notificarle a Estados Unidos que tiene dos meses para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria de Heber Antonio Pulgar Chacón (49) según se lee en la sentencia N° 140.
En el fallo 140-2019, con ponencia del magistrado Juan Luis Ibarra, la Sala destacó que dicho lapso de tiempo está establecido en el Tratado de Extradición firmado entre los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela, y dejó constancia de que en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho período, se ordenará la libertad sin restricciones del referido ciudadano, tal cual lo dispone el artículo XII del mencionado tratado y el artículo 388 del Código Orgánico Procesal Penal.
Pulgar Chacón, de oficio comerciante y con nacionalidad venezolana y estadounidense, es solicitado por los Estados Unidos desde agosto de 2008, por el delito de distribución de drogas en la región de Chicago, Illinois.
En octubre de 2008, Heber Pulgar fue capturado en Maracaibo, estado Zulia, por el entonces ministro de Interiores y Justicia, Tarek El Aissami quien informó que el ciudadano estaba siendo solicitado por Interpol Washington con una orden de captura internacional difusión roja”.
Meses después, Pulgar Chacón logró huir, siendo recapturado el pasado 14 de mayo de 2019, en la avenida 3C, en el sector La Lago de la parroquia Coquivacoa por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). Douglas Rico, director del organismo, informó a través de su cuenta en Instagram que el detenido presentaba alerta roja por tráfico de drogas número a-1838/08-2008.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvamVzdXNzYW50cmljaC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3MTkxL2ludGVycG9sLWVtaXRpby1jaXJjdWxhci1yb2phLWNvbnRyYS1qZXN1cy1zYW50cmljaC1leC1ndWVycmlsbGVyby1kZS1sYXMtZmFyYy8iIHRpdGxlPSJJbnRlcnBvbCBlbWl0acOzIGNpcmN1bGFyIHJvamEgY29udHJhIEplc8O6cyBTYW50cmljaCwgZXggZ3VlcnJpbGxlcm8gZGUgbGFzIEZBUkMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5mYXJjPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3MTkxL2ludGVycG9sLWVtaXRpby1jaXJjdWxhci1yb2phLWNvbnRyYS1qZXN1cy1zYW50cmljaC1leC1ndWVycmlsbGVyby1kZS1sYXMtZmFyYy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5JbnRlcnBvbCBlbWl0acOzIGNpcmN1bGFyIHJvamEgY29udHJhIEplc8O6cyBTYW50cmljaCwgZXggZ3VlcnJpbGxlcm8gZGUgbGFzIEZBUkM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNS9lbGFpc3NhbWkuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3JyLWVzLXBsdXMvMzg2Mjk2L2EtZWwtYWlzc2FtaS1hdW4tbm8tbGUtbGxlZ2EtbGEtYWxlcnRhLXJvamEvIiB0aXRsZT0iQSBFbCBBaXNzYW1pIGHDum4gbm8gbGUgbGxlZ2EgbGEgYWxlcnRhIHJvamEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Eb25hbGQgVHJ1bXA8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9yci1lcy1wbHVzLzM4NjI5Ni9hLWVsLWFpc3NhbWktYXVuLW5vLWxlLWxsZWdhLWxhLWFsZXJ0YS1yb2phLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkEgRWwgQWlzc2FtaSBhw7puIG5vIGxlIGxsZWdhIGxhIGFsZXJ0YSByb2phPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvTWlncmFjaW9uUGVydcyBLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjAxNDkvdmVuZXpvbGFub3MtcXVlLXRyYW1pdGFyb24tcHRwLWVuLXBlcnUtZGViZXJhbi1wcmVzZW50YXItZmljaGEtZGUtaW50ZXJwb2wvIiB0aXRsZT0iVmVuZXpvbGFub3MgcXVlIHRyYW1pdGFyb24gUFRQIGVuIFBlcsO6IGRlYmVyw6FuIHByZXNlbnRhciBmaWNoYSBkZSBJbnRlcnBvbCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNvbXVuaWNhZG88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjAxNDkvdmVuZXpvbGFub3MtcXVlLXRyYW1pdGFyb24tcHRwLWVuLXBlcnUtZGViZXJhbi1wcmVzZW50YXItZmljaGEtZGUtaW50ZXJwb2wvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+VmVuZXpvbGFub3MgcXVlIHRyYW1pdGFyb24gUFRQIGVuIFBlcsO6IGRlYmVyw6FuIHByZXNlbnRhciBmaWNoYSBkZSBJbnRlcnBvbDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA4L0RrcHVuUmtXc0FFZ0xPUS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbmFjaW9uYWwvMzQ4MjU1L3NlaXMtZXN0YWRvcy1lbi1hbGVydGEtcm9qYS1wb3ItbGx1dmlhcy1lLWludW5kYWNpb25lcy1wb3ItY3JlY2lkYS1kZWwtb3Jpbm9jby8iIHRpdGxlPSJTZWlzIGVzdGFkb3MgZW4gYWxlcnRhIHJvamEgcG9yIGxsdXZpYXMgZSBpbnVuZGFjaW9uZXMgcG9yIGNyZWNpZGEgZGVsIE9yaW5vY28iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5hbGVydGEgcm9qYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25hY2lvbmFsLzM0ODI1NS9zZWlzLWVzdGFkb3MtZW4tYWxlcnRhLXJvamEtcG9yLWxsdXZpYXMtZS1pbnVuZGFjaW9uZXMtcG9yLWNyZWNpZGEtZGVsLW9yaW5vY28vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+U2VpcyBlc3RhZG9zIGVuIGFsZXJ0YSByb2phIHBvciBsbHV2aWFzIGUgaW51bmRhY2lvbmVzIHBvciBjcmVjaWRhIGRlbCBPcmlub2NvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDgvYm9saXZhci5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbmFjaW9uYWwvMzQ4MzU3L2VzdGFkby1ib2xpdmFyLWVuLWFsZXJ0YS1yb2phLXBvci1jcmVjaWRhLWRlbC1yaW8tb3Jpbm9jby8iIHRpdGxlPSJFc3RhZG8gQm9sw612YXIgZW4gYWxlcnRhIHJvamEgcG9yIGNyZWNpZGEgZGVsIHLDrW8gT3Jpbm9jbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmFsZXJ0YSByb2phPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbmFjaW9uYWwvMzQ4MzU3L2VzdGFkby1ib2xpdmFyLWVuLWFsZXJ0YS1yb2phLXBvci1jcmVjaWRhLWRlbC1yaW8tb3Jpbm9jby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Fc3RhZG8gQm9sw612YXIgZW4gYWxlcnRhIHJvamEgcG9yIGNyZWNpZGEgZGVsIHLDrW8gT3Jpbm9jbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
14
Enviar Comentarios