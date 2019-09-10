Delegación de Maduro en Consejo de DD. HH. de la ONU rechaza nuevo informe de Bachelet - Runrun

LA DELEGACIÓN DEL GOBERNANTE Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos, rechazó el informe actualizado de la alta comisionada Michelle Bachelet sobre la crisis en Venezuela, y afirmó que en realidad este órgano debería investigar a Estados Unidos a causa de sus sanciones económicas contra su círculo cercano.
“El informe está dominado por una visión selectiva y parcial, que lo convierte en un escrito carente de rigor científico”, afirmó en Ginebra el vicecanciller Alexander Yáñez, un día después de que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos presentara una actualización del documento sobre la violación de los DDHH en Venezuela.
Bachelet denunció ante el Consejo, casos de tortura y maltrato a personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares, y lamentó que Nicolás Maduro no haya atendido su solicitud de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (Faes), acusada de muchos de estos abusos.
La delegación de Maduro declaró también, que la mayor parte de estas acusaciones, se obtuvieron de entrevistas a personas que ni siquiera residen en Venezuela.
“La alta comisionada sabe bien que ese informe no refleja adecuadamente la realidad que vio directamente en Venezuela”, señaló Yáñez, a pesar de que Bachelet visitara el país el pasado mes de junio.
El viceministro de Exteriores aprovechó la ocasión para condenar las “criminales medidas coercitivas unilaterales” impuestas por el Gobierno de EEUU contra la administración de Maduro, que “privan al Estado de recursos indispensables para adquirir alimentos y medicinas”.
“Lamentamos que existan Estados miembros del Consejo que respaldan y justifican esta práctica, claramente contraria al derecho internacional”, sostuvo Yáñez, quien añadió que “si a un país debe aplicársele
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