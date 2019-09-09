Fedecámaras y Consecomercio ratifican rechazo a controles de precios - Runrun

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Fedecámaras y Consecomercio ratifican rechazo a controles de precios

Redacción Runrun.es9 septiembre, 20192min2

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TIZIANA POLESEL, PRIMERA vicepresidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) y Ricardo Cusanno, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) ratificaron su rechazo a los controles de precios que planea el gobierno debido a que generan más escasez. 

En entrevista a Román Lozinski en el circuito Éxitos de Unión Radio, Polesel destacó que la mayoría de los trabajadores se alegró porque Nicolás Maduro no anunció el pasado fin de semana el aumento del salario mínimo “porque saben lo que sucede cuando empiezan los aumentos y los controles de precios”.

Polesel advirtió que las perspectivas del sector comercial para el último trimestre de 2019 son  negativas. “Será un final de año complicado, muy complejo porque no hay confianza”.

Por su parte, Ricardo Cusanno, advirtió que se debe tomar en cuenta los factores económicos de la empresa privada y del mundo sindical. “Es inviable que no haya un poco de sensatez para entender que el país necesita un pacto de gobernabilidad”.

Insistió en que el país debe reinstitucionalizarse bajo el respeto de la Constitución para que se genere confianza y retorne la inversión. “No hay ningún tipo de voluntad política para solucionar la situación”.

 

*Con información de Unión Radio

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