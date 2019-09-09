Simonovis: Grupos sirios llegaron a Venezuela para custodiar a El Aissami - Runrun

EL COMISIONADO ESPECIAL DE SEGURIDAD designado por la Asamblea Nacional, Iván Simonovis, denunció que un grupo de ciudadanos provenientes de Siria llegó a Venezuela con la finalidad de adherirse al equipo de seguridad del vicepresidente del área Económica, Tareck El Aissami.
De acuerdo con Simonovis, el oficialismo no confía en funcionarios venezolanos para guardarse las espaldas.
“Ellos tienen temor. Ellos no confían en nadie. Dentro de Venezuela misma, su desplazamiento es a metros (…) Tienen miedo de que en algún momento se accione y se les trate de detener. Y esa detención puede venir de cualquiera. Tú no sabes si mañana un grupo de funcionarios decide que se acabó y que van a poner preso a alguien. Eso puede suceder“, aseguró el funcionario.
Tareck El Aissami forma parte de la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por “narcotráfico internacional”, desde el pasado 31 de julio.
Simonovis, por su parte, después de burlar su arresto domiciliario y escapar de Venezuela, empezó a trabajar con cuerpos de seguridad de Estados Unidos, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).
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