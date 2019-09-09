Revista Semana: los secretos de la alianza entre gobierno de Maduro, las disidencias y el ELN - Runrun

LA REVISTA COLOMBIANA SEMANA TUVO ACCESO A DOCUMENTOS reservados del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que por primera vez dejan en evidencia la nutrida presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela, tanto del ELN como disidentes de las Farc.
Las carpetas, elaboradas por las agencias de inteligencia venezolanas y sus Fuerzas Militares, también revelan la efectiva protección y colaboración que el régimen de Nicolás Maduro presta a los grupos armados ilegales colombianos que se esconden y operan desde territorio venezolano y también cómo ha colaborado con las guerrillas para diseñar eventuales ataques terroristas en territorio colombiano.
Los documentos, señala la publicación, resultan preocupantes para Colombia. El primero de estos, clasificado como secreto, tiene fecha del 9 de agosto. Se trata de un memorando firmado por el almirante Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de las FANB y va dirigido a “generales comandantes del Ejército Bolivariano, de la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana. Todas las unidades militares subordinadas, REDIS, ZODIS y ADIS”.
“(Les informo) Muy respetuosamente a través de la presente comunicación que por orden del presidente Nicolás Maduro Moros, deberán evitar entablar enfrentamiento con personal de los grupos rojos en las zonas de entrenamiento y abastecimiento desde 080106002019 hasta nueva orden. Brindar apoyo logístico y entrenamiento”, dice una parte del documento. La comunicación tiene un espacio denominado “instrucciones especiales” en el que se complementan las órdenes. “Remito coordenadas de centros de entrenamiento para el cumplimiento de la orden. Garantizar los derechos humanos y satisfacer necesidades básicas de higiene y alimentos”, dice el comunicado.
Más información en Revista Semana.
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