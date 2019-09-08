Cambios en el pensamiento militar "suavizan" visión de la FAN sobre la guerrilla - Runrun

El despliegue fronterizo del sistema misilístico que ordenó Nicolás Maduro figura en los planes de campaña castrense. El gobernante llamó a la institución castrense a estudiar las formas de “guerras multiformes” y su aplicación en contra de Venezuela. Según militares retirados y analistas persisten las dudas en la percepción que la institución militar tiene sobre los grupos irregulares
EL ANUNCIO DE UN SECTOR DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC) de retomar la lucha fue propicio para que se reactivaran las interrogantes sobre las posiciones que la Fuerza Armada Nacional (FAN) asume ante la insurgencia. Más allá del discurso gubernamental y la retórica del Alto Mando, el país y la comunidad internacional no ven diáfana la visión estratégica venezolana sobre los grupos irregulares, advierten analistas castrenses.
Militares activos y retirados identifican un giro en la formación castrense sobre la guerrilla que atribuyen a los cambios doctrinarios hechos por Hugo Chávez basados en la guerra asimétrica.
“Cuando ingresé a la Academia Militar, en el año 2003, el entonces Plan de Estudios Andrés Bello contemplaba, en primer año, la fase teórica del combatiente individual, el uso, manejo, desarme y control de las armas básicas asignadas a la FAN, así como práctica en polígonos de tiro y fases de infiltración; en el segundo año había técnicas de escuadra y formación en paracaidismo básico militar. Después en tercer año, se empleaba lo aprendido y las nuevas tácticas de pelotón, hacíamos el curso contra guerrillas cazador, cazador de guerrilleros e instructores de paracaidistas. La instrucción la hacíamos en la Escuela de Formación del Ejército en Cocollar, en el estado Sucre”, narró un capitán del Ejército que solicitó a TalCual resguardar su identidad.
Más información en TalCual.
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