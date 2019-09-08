MonitorDeVíctimas | De una pedrada en la cabeza lo mataron en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho - Runrun

Iba en la parte trasera de una camioneta y delincuentes intentaron robar a los ocupantes
Sandra Guerrero @SandraGuerrero1 / Fotografías Carlos Ramírez
UNO DE LOS GRUPOS DELICTIVOS que acecha a los vehículos en diferentes tramos de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho para robar a sus tripulantes, intentó detener a pedradas la camioneta pickup donde el pasado 20 de agosto viajaba Darwil Alí Coito Soto, de 28 años de edad.
Desde la vía, a la salida del túnel de Parque Caiza, los delincuentes comenzaron a lanzar piedras a la camioneta y una impactó en la cabeza a Coito Soto, quien viajaba en la parte trasera del vehículo. Mal herido cayó a la vía.
Quienes le acompañaban lo trasladaron al hospital de El Llanito donde murió al día siguiente.
La víctima vendía carne y precisamente ese día venía de Guarenas de haber distribuido el producto en diferentes locales comerciales.
Estaba domiciliado en el sector Hoyo de La Puerta, municipio Baruta.
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