Se le eleva a 20 la cifra de fallecidos en Bahamas por huracán Dorian - Runrun

EL NÚMERO OFICIAL DE FALLECIDOS EN BAHAMAS por el paso del huracán Dorian pasó de 7 a 20, según informó este miércoles el diario digital Bahama Press que cita al ministro bahamense de Salud, Duane Sands, quien agregó que se espera que la cifra aumente.
A su vez, especificó que 17 de las víctimas se encontraban en la isla Ábaco cuando pasó el ciclón este domingo y tres son de Gran Bahama, a donde el huracán llegó el lunes.
Tres de los 20 muertos, detalló, fallecieron en un hospital de Nueva Providencia, isla donde está la capital de las Bahamas, Nassau.
Está previsto que el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, se dirija al país a las 20.00 hora local (00.00 GMT).
“Debemos esperar que se registren más muertes”, advirtió horas antes el primer ministro. “Muchas partes de la isla Gran Ábaco están diezmadas. Hay fuertes inundaciones, daños graves a los hogares, negocios y otros edificios e infraestructuras”, señaló Minnis.
Por otro lado, la Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, habló por teléfono con Minnis para ofrecerle sus condolencias por las muertes y el daño causado por el paso de Dorian y le aseguró que le concederá ayuda para contribuir a la recuperación de las zonas afectadas.
Además el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó este miércoles que habló también con Munnis y concederá ayuda económica al archipiélago atlántico.
Mientras los equipos de rescate continuaron hoy sus labores de ayuda.
El ministro de Seguridad Nacional de Bahamas, Marvin Dames, de acuerdo a medios locales, reveló que hay más de 600 oficiales de policía y marines en Grand Bahama y 100 en Abaco ayudando en las tareas de rescate.
Por su parte, la Guardia Costera de Estados Unidos y ONG se encuentran sobre el terreno intentando llevar comida y medicinas a los supervivientes.
El huracán ha devastado parte del archipiélago caribeño, según los últimos datos hechos públicos por el Gobierno. Dorian golpeaba a primera hora de la mañana de este jueves Carolina del Norte y Carolina del Sur, con potentes vientos sostenidos e intensas lluvias.
Dorian es el segundo huracán más violento del que se tiene registro, igualado con otros dos de 1988 y 2005 por la velocidad máxima alcanzada de sus vientos, con picos de 295 km/h registrados el domingo. El récord pertenece a Allen, que en 1980 alcanzó 305 km/h. La velocidad máxima de los vientos es el principal criterio para categorizar a los huracanes, según la escala Saffir-Simpson, que va de 1 a 5. Aviones especiales estadounidenses miden esa variable varias veces por día para determinar la categoría del huracán.
*Con información de EFE y El País.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTcvMDUvY2VsYWMuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL2ludGVybmFjaW9uYWwvMzA3NTk3L3Bvci1mYWx0YS1kZS1xdW9ydW0tY2VsYWMtbm8tZGViYXRpby1zb2JyZS12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iUG9yIGZhbHRhIGRlIHF1b3J1bSwgQ2VsYWMgbm8gZGViYXRpw7Mgc29icmUgVmVuZXp1ZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QmFoYW1hczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL2ludGVybmFjaW9uYWwvMzA3NTk3L3Bvci1mYWx0YS1kZS1xdW9ydW0tY2VsYWMtbm8tZGViYXRpby1zb2JyZS12ZW5lenVlbGEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+UG9yIGZhbHRhIGRlIHF1b3J1bSwgQ2VsYWMgbm8gZGViYXRpw7Mgc29icmUgVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMTEvUEVUSU9OLVRyYW5zYWxiYS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvaW52ZXN0aWdhY2lvbi8yODYzNjcvYnVxdWVzLXF1ZS1sbGV2YW4tcGV0cm9sZW8tdmVuZXpvbGFuby1hLWN1YmEtbmF2ZWdhbi1lbi11bi1wYXJhaXNvLWZpc2NhbC8iIHRpdGxlPSJCdXF1ZXMgcXVlIGxsZXZhbiBwZXRyw7NsZW8gdmVuZXpvbGFubyBhIEN1YmEgbmF2ZWdhbiBlbiB1biBwYXJhw61zbyBmaXNjYWwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CYWhhbWFzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvaW52ZXN0aWdhY2lvbi8yODYzNjcvYnVxdWVzLXF1ZS1sbGV2YW4tcGV0cm9sZW8tdmVuZXpvbGFuby1hLWN1YmEtbmF2ZWdhbi1lbi11bi1wYXJhaXNvLWZpc2NhbC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5CdXF1ZXMgcXVlIGxsZXZhbiBwZXRyw7NsZW8gdmVuZXpvbGFubyBhIEN1YmEgbmF2ZWdhbiBlbiB1biBwYXJhw61zbyBmaXNjYWw8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8xMC9lbGZhcm8xLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9pbnRlcm5hY2lvbmFsLzIyODI2NC9jb25maXJtYW4tcXVlLWJhcmNvLXNlLWh1bmRpby1kdXJhbnRlLWh1cmFjYW4tZW4tYmFoYW1hcy1oYWxsYW4tdW4tY3VlcnBvLyIgdGl0bGU9IkNvbmZpcm1hbiBxdWUgYmFyY28gc2UgaHVuZGnDsyBkdXJhbnRlIGh1cmFjw6FuIGVuIEJhaGFtYXM7IGhhbGxhbiB1biBjdWVycG8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CYWhhbWFzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvaW50ZXJuYWNpb25hbC8yMjgyNjQvY29uZmlybWFuLXF1ZS1iYXJjby1zZS1odW5kaW8tZHVyYW50ZS1odXJhY2FuLWVuLWJhaGFtYXMtaGFsbGFuLXVuLWN1ZXJwby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Db25maXJtYW4gcXVlIGJhcmNvIHNlIGh1bmRpw7MgZHVyYW50ZSBodXJhY8OhbiBlbiBCYWhhbWFzOyBoYWxsYW4gdW4gY3VlcnBvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTUvMTAvRWxGYXJvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9pbnRlcm5hY2lvbmFsLzIyNzg1OS9kZXNhcGFyZWNlLWJhcmNvLWNvbi0zMy1wZXJzb25hcy1hLWNhdXNhLWRlLWh1cmFjYW4tam9hcXVpbi1lbi1iYWhhbWFzLyIgdGl0bGU9IkRlc2FwYXJlY2UgYmFyY28gY29uIDMzIHBlcnNvbmFzLCBhIGNhdXNhIGRlIGh1cmFjw6FuICYjODIxNjtKb2FxdcOtbiYjODIxNzsgZW4gQmFoYW1hcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkJhaGFtYXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9pbnRlcm5hY2lvbmFsLzIyNzg1OS9kZXNhcGFyZWNlLWJhcmNvLWNvbi0zMy1wZXJzb25hcy1hLWNhdXNhLWRlLWh1cmFjYW4tam9hcXVpbi1lbi1iYWhhbWFzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkRlc2FwYXJlY2UgYmFyY28gY29uIDMzIHBlcnNvbmFzLCBhIGNhdXNhIGRlIGh1cmFjw6FuICYjODIxNjtKb2FxdcOtbiYjODIxNzsgZW4gQmFoYW1hczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE1LzEwL2pvYXF1aW4uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL2ludGVybmFjaW9uYWwvaW50ZXJuYWNpb25hbGVzLzIyNzY2Ni9zZS1pbnRlbnNpZmljYS1lbC1odXJhY2FuLWpvYXF1aW4teS1zdWJlLWEtY2F0ZWdvcmlhLTQtZW4tZWwtY2VudHJvLWRlLWxhcy1iYWhhbWFzLyIgdGl0bGU9IlNlIGludGVuc2lmaWNhIGVsIGh1cmFjw6FuIEpvYXF1w61uIHkgc3ViZSBhIGNhdGVnb3LDrWEgNCBlbiBlbCBjZW50cm8gZGUgbGFzIEJhaGFtYXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij40PC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvaW50ZXJuYWNpb25hbC9pbnRlcm5hY2lvbmFsZXMvMjI3NjY2L3NlLWludGVuc2lmaWNhLWVsLWh1cmFjYW4tam9hcXVpbi15LXN1YmUtYS1jYXRlZ29yaWEtNC1lbi1lbC1jZW50cm8tZGUtbGFzLWJhaGFtYXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+U2UgaW50ZW5zaWZpY2EgZWwgaHVyYWPDoW4gSm9hcXXDrW4geSBzdWJlIGEgY2F0ZWdvcsOtYSA0IGVuIGVsIGNlbnRybyBkZSBsYXMgQmFoYW1hczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
1
Enviar Comentarios