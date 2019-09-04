9 niños han fallecido en servicio de Nefrología del J.M. de Los Ríos en 2019 - Runrun

ELIÉCER AGUIAR, DE 12 AÑOS de edad, es el noveno paciente del servicio de Nefrología del hospital de niños José Manuel de los Ríos que fallece desde el pasado mes de enero. Eliécer, quien era sobreviviente del brote infeccioso que en el año 2017 ocasionó la muerte de 24 niños del centro de salud, es el tercer fallecido desde julio por causas relacionadas con la escasez de insumos, fallas en la dotación y la suspensión de trasplantes ordenada hace más de dos años.
El fallecimiento, suscitado en la madrugada de este miércoles 4 de septiembre, fue confirmado por Katherine Martínez, directora de la asociación civil Prepara Familia, quien relató las últimas horas de vida de Eliécer, diagnosticado con falla renal severa a los 15 días de nacido. Su muerte, registrada tras permanecer casi tres meses hospitalizado, ocurrió a cinco días de cumplir 13 años de edad.
“La noche del martes 3 de septiembre empezó a presentar complicaciones, por lo que tuvo que ser recluido en el área de terapia intermedia, donde no pudo resistir los cuidados paliativos y falleció de un paro respiratorio en la madrugada”, reveló.
Martínez, con más de 20 años de trabajo voluntario en asistencia a padres, representantes y pacientes del pediátrico, expuso que el traslado de Eliécer a la sala de terapia intermedia ocurrió a una semana de que fuera intervenido para un cambio de catéter, dispositivo utilizado para la aplicación de la terapia de sustitución renal a la debía someterse cada tres días, desde que tenía 7 años de edad.
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