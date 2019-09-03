Reverol anuncia detención de 17 personas por contrabando de combustible - Runrun

EL MINISTRO DE RELACIONES INTERIORES, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la detención de 17 funcionarios públicos por contrabando de combustible desde el estado Táchira a Colombia.
Reverol indicó este martes, 3 de septiembre, que los implicados en este delito son tres funcionarios de Corpoelec, 11 de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), dos funcionarios de la Empresa Nacional de Transporte y dos efectivos de la Guardia Nacional.
Aseguró que el tráfico de combustible ocurría en la planta termoeléctrica La Fría, en Táchira, donde algunos gerentes realizaban la solicitud de 12 a 18 cisternas diarias de gasoil para el funcionamiento de esa planta a la oficina de ventas de Pdvsa, ubicada en Barrio Obrero, San Cristóbal.
“Con dos cisternas es suficiente para el funcionamiento actual de la termoeléctrica La Fría, lo que implica que sobraban diez cisternas, con un excedente de 340.000 litros diarios de combustible”, dijo.
Golpe a las mafias
Néstor Reverol afirmó que el comercio ilegal de este combustible genera en Colombia 24 millones de dólares al mes. Indicó además que gracias al trabajo de los funcionarios de Pdvsa, Policía Nacional, Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), Redi los Andes y el Ministerio Público, el gobierno de Nicolás Maduro dio “un golpe certero” a esta “mafia dedicada al tráfico de combustible”.
“Seremos implacables con las mafias que pretendan traficar con los recursos estratégicos de la República”, manifestó el funcionario.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvY2FiZWxsb21hZHVyb2xvcGV6LmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy90b3AtNS8zODYxOTMvc3VpemEtYWdyZWdhLXNlaXMtZnVuY2lvbmFyaW9zLXB1YmxpY29zLWRlLXZlbmV6dWVsYS1hLXN1LWxpc3RhLWRlLXNhbmNpb25hZG9zLyIgdGl0bGU9IlN1aXphIGFncmVnYSBzZWlzIGZ1bmNpb25hcmlvcyBww7pibGljb3MgZGUgVmVuZXp1ZWxhIGEgc3UgbGlzdGEgZGUgc2FuY2lvbmFkb3MiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbnRvbmlvIEJlbmF2aWRlcyBUb3JyZXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy90b3AtNS8zODYxOTMvc3VpemEtYWdyZWdhLXNlaXMtZnVuY2lvbmFyaW9zLXB1YmxpY29zLWRlLXZlbmV6dWVsYS1hLXN1LWxpc3RhLWRlLXNhbmNpb25hZG9zLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlN1aXphIGFncmVnYSBzZWlzIGZ1bmNpb25hcmlvcyBww7pibGljb3MgZGUgVmVuZXp1ZWxhIGEgc3UgbGlzdGEgZGUgc2FuY2lvbmFkb3M8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNy9kZW5uaXNmZXJuYW5kZXouanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTY2OS9jb21pc2lvbi1kZS1wb2xpdGljYS1pbnRlcmlvci1kZS1sYS1hbi1pbnZlc3RpZ2FyYS1oZWNob3MtZGUtbGEtY290YS05MDUteS1jaXRhcmEtYS1uZXN0b3ItcmV2ZXJvbC8iIHRpdGxlPSJDb21pc2nDs24gZGUgUG9sw610aWNhIEludGVyaW9yIGRlIGxhIEFOIGludmVzdGlnYXLDoSBoZWNob3MgZGUgbGEgQ290YSA5MDUgeSBjaXRhcsOhIGEgTsOpc3RvciBSZXZlcm9sIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODU2NjkvY29taXNpb24tZGUtcG9saXRpY2EtaW50ZXJpb3ItZGUtbGEtYW4taW52ZXN0aWdhcmEtaGVjaG9zLWRlLWxhLWNvdGEtOTA1LXktY2l0YXJhLWEtbmVzdG9yLXJldmVyb2wvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q29taXNpw7NuIGRlIFBvbMOtdGljYSBJbnRlcmlvciBkZSBsYSBBTiBpbnZlc3RpZ2Fyw6EgaGVjaG9zIGRlIGxhIENvdGEgOTA1IHkgY2l0YXLDoSBhIE7DqXN0b3IgUmV2ZXJvbDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL25lZXN0b3JyZXZlcm9sLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODU1MTAvcmV2ZXJvbC1vcmRlbmEtcmVmb3J6YXItY29udHJvbC1taWdyYXRvcmlvLXRyYXMtc2VudGVuY2lhLXNvYnJlLWVsLXRpYXIvIiB0aXRsZT0iUmV2ZXJvbCBvcmRlbmEgcmVmb3J6YXIgY29udHJvbCBtaWdyYXRvcmlvIHRyYXMgc2VudGVuY2lhIHNvYnJlIGVsIFRJQVIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5jb250cm9sIG1pZ3JhdG9yaW88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODU1MTAvcmV2ZXJvbC1vcmRlbmEtcmVmb3J6YXItY29udHJvbC1taWdyYXRvcmlvLXRyYXMtc2VudGVuY2lhLXNvYnJlLWVsLXRpYXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+UmV2ZXJvbCBvcmRlbmEgcmVmb3J6YXIgY29udHJvbCBtaWdyYXRvcmlvIHRyYXMgc2VudGVuY2lhIHNvYnJlIGVsIFRJQVI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNy9BRFJJQU5BUEFSQURBLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQ1NjQvbWFkcmUtZGUtcnVmby1jaGFjb24tZXhpZ2UtanVzdGljaWEtcG9yLXN1LWhpam8taW52YWxpZG8tYS1jYXVzYS1kZWwtcmVnaW1lbi8iIHRpdGxlPSJNYWRyZSBkZSBSdWZvIENoYWPDs24gZXhpZ2UganVzdGljaWEgcG9yIHN1IGhpam8gaW52w6FsaWRvIGEgY2F1c2EgZGVsIHLDqWdpbWVuIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QWRyaWFuYSBQYXJhZGE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQ1NjQvbWFkcmUtZGUtcnVmby1jaGFjb24tZXhpZ2UtanVzdGljaWEtcG9yLXN1LWhpam8taW52YWxpZG8tYS1jYXVzYS1kZWwtcmVnaW1lbi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5NYWRyZSBkZSBSdWZvIENoYWPDs24gZXhpZ2UganVzdGljaWEgcG9yIHN1IGhpam8gaW52w6FsaWRvIGEgY2F1c2EgZGVsIHLDqWdpbWVuPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDcvcnVmb2NoYWNvbi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODQxMzMvYWJlcnJhY2lvbmVzLWRlbC1zb2NpYWxpc21vLWRlbC1zaWdsby14eGktcG9yLWx1aXMtZnVlbm1heW9yLXRvcm8vIiB0aXRsZT0iQWJlcnJhY2lvbmVzIGRlbCBzb2NpYWxpc21vIGRlbCBzaWdsbyBYWEksIHBvciBMdWlzIEZ1ZW5tYXlvciBUb3JvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+aGVyaWRvcyBlbiBwcm90ZXN0YXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NDEzMy9hYmVycmFjaW9uZXMtZGVsLXNvY2lhbGlzbW8tZGVsLXNpZ2xvLXh4aS1wb3ItbHVpcy1mdWVubWF5b3ItdG9yby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5BYmVycmFjaW9uZXMgZGVsIHNvY2lhbGlzbW8gZGVsIHNpZ2xvIFhYSSwgcG9yIEx1aXMgRnVlbm1heW9yIFRvcm88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
6
Enviar Comentarios