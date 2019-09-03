Las noticias económicas más importantes de hoy #3Sep - Runrun

Con salario mínimo de $1,80 mensuales El Aissami dice que «estamos en plena recuperación»
En un país cuya economía va a caer más de 35% y cuya inflación cerrará este año, como escenario optimista, en alrededor de 20.000%, el vicepresidente de Economía Tareck El Aissami aseguró que Venezuela está en plena fase de recuperación económica y la siguiente fase es crecimiento y prosperidad, según una nota de la agencia gubernamental AVN. Banca y Negocios
Una familia venezolana necesita 300 dólares mensuales para comprar alimentos, detalló Cendas
Oscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores afirmó que “una familia necesita 300 dólares mensuales para adquirir los productos de la canasta alimentaria”. Descifrado
Fedenaga: consumo de carne se redujo a cuatro kilos per cápita al año
La crisis económica tiene años instalada en las fincas de ganaderos del país. El sector está en emergencia según advirtió la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), porque producir carne y leche se ha convertido en una tarea titánica como consecuencia de la caída del consumo y de los altos precios de vacunas y alimentos para el rebaño. Banca y Negocios
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