Milicianos usan parque recreacional de Montalbán como campo de entrenamiento militar - Runrun

LAS INSTALACIONES DEL PARQUE RECREACIONAL Leonardo Ruiz Pineda, ubicado en Montalbán, no solo corren el riesgo de ser invadidas para la construcción de viviendas; actualmente son utilizadas por miembros de la Milicia Bolivariana como campo entrenamiento militar.
La denuncia la hicieron los vecinos de la urbanización durante una protesta pacífica realizada este lunes 2 de septiembre frente al parque. Aseguraron que en el sector El Tanque pueden apreciarse las áreas en las que los milicianos son entrenados. En el lugar habría hasta un polígono de tiro.
Además de alertar sobre el uso del espacio recreativo y deportivo con fines militares, rechazaron una la posible construcción de viviendas. Aseguraron que ha habido intentos de invasión, que ya hay personas habitando en el lugar y que impedirán, como comunidad organizada, la ejecución de cualquier proyecto habitacional.
Foto: Luis Morillo
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