Tribunal ordena arrestar a dos personas implicadas en supuesto plan terrorista - Runrun

El Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia ordenó encarcelar a dos personas por estar involucradas en un supuesto plan terrorista denunciado por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.
La información publicada en nota de prensa por el Tribunal Supremo de Justicia, indicó que los sujetos son Luis Ricardo Gómez Peñaranda y Pedro Pablo Santana Carballo.
Señalaron además que estos ciudadanos estarían involucrados en la comisión de delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas de fuego y asociación.
El sitio de reclusión acordado por el Juzgado sería la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim)
Un nuevo plan
El sábado, 31 de agosto, el ministro del régimen de Nicolás Maduro presentó un vídeo en el que aparece Luis Ricardo Gómez Peñaradan, quien – según Rodríguez – habría aceptado colaborar con los órganos de jurisdicción penal en Venezuela, revelando en que consistía el supuesto plan “dirigido” desde Colombia.
Rodríguez responsabilizó al gobierno de Colombia de “amenazar” la tranquilidad de Venezuela.
Acusó al representante diplomático ante el Grupo de Lima, Julio Borges y también al mayor general retirado, Cliver Alcalá Cordones de planificar un atentado en el Palacio de Justicia, en el centro de Caracas.
Borges respondió a estos señalamientos asegurando que el régimen de Maduro presenta un un “guión desgastado”.
Aseguró que con estas declaraciones del ministro Rodríguez, intentan tapar “lo que ya el mundo sabe: han convertido a Venezuela en un santuario de grupos narcoterrorista y criminales que buscan desestabilizar la región”.
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