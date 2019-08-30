Michelle Bachelet: Aumentar sanciones a Venezuela provocará más migración - Runrun

LA ALTA COMISIONADA DE LA ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, considera que las últimas sanciones dictadas por Estados Unidos contra Venezuela “han sido duras” y “demasiado amplias”, y que si se endurecen puede haber un aumento de la migración.
“Si se endurecen aún más lo único que cabe esperar, lamentablemente, es una mayor migración porque se va a exacerbar la pobreza”, dijo la alta responsable en una entrevista exclusiva con Efe coincidiendo con el primer año que se cumple de su mandato.
Al comentar su impresión sobre los contactos que se ha revelado mantienen altos funcionarios de EE. UU. y Venezuela, Bachelet dijo que aunque hay distintas versiones sobre esas conversaciones lo que importa es que «los gobiernos siempre deben estar abiertos a conversar con otros para ver cómo avanzar».
Consideró que en esos contactos sería apropiado abordar el asunto de las sanciones económicas y su impacto.
Sin embargo, dijo que esos diálogos de ningún modo deben sustituir al que deben mantener Gobierno y oposición venezolanas, el que por ahora no ha dado los resultados esperados.
“Creo que siempre es necesario hacer todo: Dialogar con la oposición y generar todos los escenarios posibles que sean aceptables para las dos partes”, comentó.
“Es bueno que los gobiernos conversen, sea oficial o informalmente, porque soy una convencida de que lo único que no hay que hacer es cortar puentes”, agregó.
Sobre las conclusiones que sacó de la visita que realizó el pasado julio a Venezuela y que generó gran expectativa, la alta comisionada defendió que su resultado fue “positivo”.
“Primero porque se abrieron espacios dado que la Oficina del Alto Comisionado nunca había estado en Venezuela y hubo la oportunidad de estar dos semanas en marzo (una misión de avanzada) y luego mi visita en julio”, explicó.
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