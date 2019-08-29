Elliott Abrams: “Maduro fomenta acciones como la rebelión de la Farc” - Runrun

EL GOBIERNO DE EE.UU. acusó este jueves, 29 de agosto, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de “fomentar” acciones como el regreso a las armas de varios líderes disidentes de las Farcencabezados por el exjefe negociador de paz, “Iván Márquez”.
En declaraciones a un reducido grupo de periodistas, el enviado de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, consideró que Maduro está impulsado esas actividades al supuestamente dejar que grupos guerrilleros operen libremente en su país.
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“Es una gran preocupación. Parte de esa preocupación es, de nuevo, que el régimen de Caracas parece que está fomentando esta actividad, en esencia dando partes del país particularmente al ELN”, manifestó Abrams.
Precisamente, el líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) conocido por el alias de “Uriel”, cabecilla de uno de los frentes más activos de esa guerrilla, en el departamento del Chocó (oeste de Colombia), saludó este jueves el regreso a las armas de varios ex líderes de las FARC.
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A juicio de Abrams, la vuelta a las armas de esos guerrilleros “dañará la situación de seguridad en el oeste de Venezuela y Colombia” y “significará que un mayor número de migrantes tendrá que dejar Venezuela”.
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