Maduro contacta a Noruega para retomar proceso de negociación con la oposición - Runrun

EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO confirmó en entrevista para la agencia china Xinhua, que han retomado los contacto con Noruega para retomar el proceso de negociación con la oposición.
“Puedo informar que se han retomado los contactos con el gobierno de Noruega, ha habido varias reuniones, se han retomado los contactos con los delegados de la oposición venezolana”, señaló el mandatario en entrevista exclusiva con Xinhua en el Palacio de Miraflores, en Caracas.
Igualmente aseguró que en los próximos días habrá “buenas noticias del proceso de diálogo”.
A principios de agosto el régimen de Nicolás Maduro decidió no asistir a la reunión pautada en Barbados en protesta por las sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Un diálogo permanente
Pero Maduro le aseguró a Xinhua que el diálogo es la única vía para hallar una solución a la crisis en Venezuela y también mencionó que le propuso a la oposición una mesa de negociación permanente.
“Yo he propuesto que se cree un mecanismo permanente de diálogo, una mesa permanente de diálogo, que sea capaz de pasar cualquier tormenta, cualquier dificultad, cualquier situación, diálogo, diálogo, por la paz”, enfatizó.
Aunque en un principio Maduro aseguró que El pasado 14 de agosto una delegación del gobierno de Noruega llegó a Venezuela para tratar de reiniciar las conversaciones.
Dos días después el canciller, Jorge Arreaza aseguró que no se habían retirado del proceso de negociación y que se encontraba en una “pausa”.
Arreaza añadió que se encontraban haciendo una “reflexión necesaria” en torno a las conversaciones y que el resultado fue un “ataque” por parte de Estados Unidos.
Pero no descartó volver a la negociación con un “mecanismo repensado”.
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