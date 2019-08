El mensaje de Roberto Enríquez a la militancia y dirigencia de Copei tras sentencia del TSJ - Runrun

View this post on Instagram

Mensaje de Roberto Enriquez a la militancia y dirigencia de Copei Estimados compañeros: Tengan la certeza de que así como hay Venezuela para rato, también hay Copei para rato. No tengan la menor duda, la dictadura y sus cómplices se Irán, y la libertad florecerá por doquier. Una vez más, el mismo TSJ que ha puesto a nuestro amado país al borde de la guerra fratricida despacha otra sentencia (con esta van cinco, cosa insólita) para favorecer a personajes bien conocidos por todos. De uno, nada nos debe sorprender, del otro solo puedo decir que se me llena de congoja el corazón al verlo descender a niveles infames…, los demas, es bien sabido, son de utilitileria. Esta nueva decisión contra Copei ha sido un gran error para quienes la exigieron a cambio de hacer comparsa simulando oposición cuando en realidad, y lo digo con pesar, estan traicionando a Venezuela. Las violaciones de derechos humanos no prescriben, es una quimera creer que las sentencias que han violentado sistematicamente los derechos humanos de los copeyanos pueden quedar definitivamente firmes. Tengan la certeza de que esa salvajada judicial quedará sin efecto, mas temprano que tarde, los copeyanos podremos recuperar nuestro partido para ponerlo a la orden de Venezuela, con lealtad y compromiso. Por lo pronto, los invito a manterse firmes, a estar mas unidos que nunca trabajando por la libertad. La impostura cínica tendra vigencia mientras duren sus patronos de la dictadura. Entre tanto seguiran marcados con el oprobio y desconfianza de un pais, aislados en el seno de la auténtica oposición y desconocidos por la democracia cristiana internacional. Nosotros debemos seguir luchando hermanados como una familia, fortaleciendo nuestro liderazgo colectivo como expresión genuina de los valores y principios que nos legaron nuestros padres fundadores. Les informo que ya he acudido a la jurisdicción internacional para dar en ese terreno la lucha por nuestros derechos humanos vulnerados. Dios los bendiga! *Roberto Enriquez* *Presidente de Copei* *El Copei legítimo y reconocido por la ODCA*