FundaRedes: Grupos irregulares captan niños en frontera a través de la Fundación Amigos de la Escuela - Runrun

FUNDAREDES PRESENTÓ ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en Táchira, la denuncia de las acciones por parte de grupos irregulares armados en varios municipios fronterizos a través de la fundación “Amigos de la Escuela”, con la cual entregan útiles escolares, regalos y otros aportes a niños y adolescentes, para cautivarlos y poder penetrar en los planteles venezolanos.
“Todos debemos estar atentos, ya que esta supuesta Fundación Amigos de la Escuela, están en la aplicación del instrumento tipo censo, para pasar a la entrega de útiles escolares y obsequios a los niños, y de esta manera se acercan cada vez más a nuestros infantes, quienes están en un estado alto de vulnerabilidad, y podrían ser cautivados para incluirlos en actividades ilícitias, bajo una fachada de ayuda a las comunidades”, alertó Mackler García, miembro de la directiva de FundaRedes.
En rueda de prensa, García ofreció detalles de esta nueva actuación de los grupos irregulares entre ellos disidencia de las FARC y células del ELN, quienes adelantan un censo en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Junín, con el fin de levantar una data precisa de la cantidad de niños y adolescentes para luego acercarse a ellos a través de la entrega de obsequios.
Junto a los miembros de FundaRedes en Táchira, García explicó que, ante la ausencia del estado y la imposibilidad de las familias de cubrir algunas necesidades básicas, estos grupos se aprovechan para cautivar niños y adolescentes y a las comunidades, llevando sus mensajes adoctrinantes y sumarlos luego a sus filas de actividades ilícitas y como organizaciones delincuenciales y así ampliar sus operaciones.
Anunció que en los próximos días, FundaRedes presentará una nueva edición de su boletín investigativo, donde ofrecerá mayores detalles de lo que ocurre con los escolares en frontera, así como una consulta hecha sobre la situación de los planteles en el país, que se convierte en un ambiente propicio y sin ningún tipo de leyes para que dichos grupos operen a sus anchas.
*Con información de Prensa FundaRedes
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