1.180 casos de abuso sexual y aumento de femicidios en lo que va de 2019 - Runrun

VENEZUELA HA REGISTRADO EN lo que va de año 1.180 casos de abuso sexual y un incremento en los feminicidios, informó este martes el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
“Tenemos un balance a nivel nacional de 1.180 casos de abuso sexual”, dijo el director del cuerpo, Douglas Rico.
El funcionario explicó que las autoridades venezolanas han dado “respuesta en un 63%” de estos casos, por los que han detenido a 627 personas.
“Estamos mejorando las funciones (…) contra la violencia de género para dar una mayor respuesta a estas mujeres que son víctimas de abuso sexual”, aseguró.
Rico señaló que el Cicpc está realizando “campañas” para hacer frente a los feminicidios en vista del “incremento que se ha venido dando” en ese delito, aunque no ofreció cifras al respecto.
El fiscal general, Tarek Saab, indicó este mes que el Ministerio Público ha registrado 554 causas de feminicidios en los últimos dos años.
De ese total, la Fiscalía consiguió 1.537 imputaciones, 430 acusaciones y 119 condenas.
Según Saab, se han dictado 110.498 medidas de seguridad en casos de violencia contra la mujer desde agosto de 2017 y las unidades de atención a delitos de violencia machista serán reestructuradas “para prestar mejor servicio a las afectadas”.
La Justicia venezolana informó este mes de dos condenas, de 21 y 29 años de prisión, contra dos hombres por violar a una niña de nueve años y estrangular a una joven, respectivamente.
Además, la Fiscalía acusó la semana pasada a otro hombre por la muerte de su pareja, de nacionalidad colombiana, en un hecho que se registró en el estado venezolano de Táchira.
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