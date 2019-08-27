Diputado Ronderos pide intervención de Uruguay para liberación de Zambrano y Requesens - Runrun

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Diputado Ronderos pide intervención de Uruguay para liberación de Zambrano y Requesens

Redacción Runrun.es27 agosto, 20192min6

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EL DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (AN), Oscar Ronderos, solicitó este lunes la mediación de Uruguay en pro de la liberación del primer vicepresidente del legítimo Poder Legislativo venezolano, Edgar Zambrano, y del también representante del pueblo venezolano ante el Capitolio, Juan Requesens.

Acompañado por el también diputado Rafael Ramírez (PJ) y por la esposa de Zambrano, Sobella Mejía; Ronderos sostuvo reuniones con Lucía Topolanski y Rodolfo Nin Novoa, vicepresidente y canciller de la nación suramericana, respectivamente; a quienes les plantearon las sistemáticas violaciones de derechos humanos de las que han sido víctimas ambos parlamentarios venezolanos.

Ronderos, alzando la voz en defensa de sus pares, y tras reiterar que ninguno de los dos ha incurrido en los delitos por los que se señalan, precisó que seguirán exigiendo hacer valer la inmunidad parlamentaria de la que gozan y que está consagrada en la Constitución vigente.

El también portavoz venezolano ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur), agregó que seguirán apostando a todos los escenarios hasta lograr la libertad definitiva de estos dirigentes, hoy presos por razones políticas y en condiciones inhumanas de prisión.

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