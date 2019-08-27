Diputado Ronderos pide intervención de Uruguay para liberación de Zambrano y Requesens - Runrun

EL DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (AN), Oscar Ronderos, solicitó este lunes la mediación de Uruguay en pro de la liberación del primer vicepresidente del legítimo Poder Legislativo venezolano, Edgar Zambrano, y del también representante del pueblo venezolano ante el Capitolio, Juan Requesens.
Acompañado por el también diputado Rafael Ramírez (PJ) y por la esposa de Zambrano, Sobella Mejía; Ronderos sostuvo reuniones con Lucía Topolanski y Rodolfo Nin Novoa, vicepresidente y canciller de la nación suramericana, respectivamente; a quienes les plantearon las sistemáticas violaciones de derechos humanos de las que han sido víctimas ambos parlamentarios venezolanos.
Ronderos, alzando la voz en defensa de sus pares, y tras reiterar que ninguno de los dos ha incurrido en los delitos por los que se señalan, precisó que seguirán exigiendo hacer valer la inmunidad parlamentaria de la que gozan y que está consagrada en la Constitución vigente.
El también portavoz venezolano ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur), agregó que seguirán apostando a todos los escenarios hasta lograr la libertad definitiva de estos dirigentes, hoy presos por razones políticas y en condiciones inhumanas de prisión.
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