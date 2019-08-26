USNS Comfort atendió a más de 6.000 pacientes venezolanos y colombianos - Runrun

Foto: Estefani Brito
LUEGO DE CINCO DÍAS DE intenso trabajo en Santa Marta, Colombia, el buque hospital USNS Comfort logró brindar asistencia médica humanitaria a más de 6.000 pacientes, entre venezolanos y colombianos, en el marco de la misión Promesa Duradera.
La información la dio a conocer el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Mark Wells, durante el acto de clausura de la misión de la embarcación estadounidense. El evento se celebró la tarde de este domingo en la Marina Internacional de Santa Marta.
Indicó, además, que durante esta visita, la segunda que hizo el USNS Comfort en las costas colombianas en menos de un año, también se llegaron a realizar más de 100 cirugías. Gracias al trabajo mancomunado de autoridades y profesionales de la salud de Estados Unidos y Colombia.
“Se desarrollaron diagnósticos oportunos, se resolvieron patologías y se educó en la medicina preventiva. Este tipo de operación nos ayuda al trabajo en equipo, a dedicar nuestros esfuerzos por la preservación de la vida humana”, enfatizó Wells.
Sigue leyendo este trabajo de Estefani Brito en El Nacional
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